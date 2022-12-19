В пожаре на Лабораторной улице пострадал мужчина

Однокомнатная квартира выгорела полностью в Калининском районе. Одного человека госпитализировали.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 19 декабря, в 14:42 силами пожарных возгорание в квартире на третьем этаже дома 9 по Лабораторной улице было ликвидировано. Жилье общей площадью 27 квадратных метров выгорело полностью.



«В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает ведомство.



«Фонтанка» писала, что МЧС вызвали в дом в 13:52. Спасатели эвакуировали из подъезда четверых взрослых и одного ребенка.

