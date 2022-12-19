ФТС подсчитала, сколько товаров ввезено в Россию в рамках параллельного импорта

В рамках механизма параллельного импорта в Россию с мая ввезено 2,4 млн тонн товаров на сумму более 20 млрд долларов. Об этом 19 декабря в эфире телеканала «Россия-24» заявил руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.



По его словам, речь идёт, прежде всего, об автомобилях, станках, оборудовании и технологических линиях. Но есть в списке и товары лёгкой промышленности.



При этом Булавин подчеркнул, что параллельный импорт не влияет на рост объёма контрафактной продукции. «С контрафактом мы как боролись, так и будем бороться. И в этом году изъято свыше 7 млн единиц контрафактной продукции», — отметил глава ФТС.

