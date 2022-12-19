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    ФТС подсчитала, сколько товаров ввезено в Россию в рамках параллельного импорта

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    В рамках механизма параллельного импорта в Россию с мая ввезено 2,4 млн тонн товаров на сумму более 20 млрд долларов. Об этом 19 декабря в эфире телеканала «Россия-24» заявил руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.

    По его словам, речь идёт, прежде всего, об автомобилях, станках, оборудовании и технологических линиях. Но есть в списке и товары лёгкой промышленности.

    При этом Булавин подчеркнул, что параллельный импорт не влияет на рост объёма контрафактной продукции. «С контрафактом мы как боролись, так и будем бороться. И в этом году изъято свыше 7 млн единиц контрафактной продукции», — отметил глава ФТС.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в начале ноября Минпромторг разрешил в рамках параллельного импорта ввозить в Россию алкоголь.

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    Комментарии 4

    Cashmare19 Дек 2022 в 15:45
    контрафакт - плохо, контрабанда - хорошо
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