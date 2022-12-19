Финская Fortum собирается полностью продать свою долю в Uniper к концу года

Финская энергетическая компания Fortum подписала с властями ФРГ окончательные условия соглашения, которое позволит ей к концу этого года продать свои акции в немецкой коммунальной компании Uniper. Об этом со ссылкой на официальное заявление Fortum 19 декабря сообщает Reuters.



В конце сентября правительство Германии согласилось приобрести дочернюю компанию Fortum Uniper, фактически национализировав импортёра газа, чтобы попытаться покрыть убытки, понесённые после того, как Россия сократила поставки.



Fortum в понедельник объявила, что продаст свои акции Uniper Германии за 0,5 млрд евро ($532 млн). На данный момент финское предприятие владеет примерно 293 млн акций Uniper.

