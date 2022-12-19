Финская Fortum собирается полностью продать свою долю в Uniper к концу года

Финская энергетическая компания Fortum подписала с властями ФРГ окончательные условия соглашения, которое позволит ей к концу этого года продать свои акции в немецкой коммунальной компании Uniper. Об этом со ссылкой на официальное заявление Fortum 19 декабря сообщает Reuters.
В конце сентября правительство Германии согласилось приобрести дочернюю компанию Fortum Uniper, фактически национализировав импортёра газа, чтобы попытаться покрыть убытки, понесённые после того, как Россия сократила поставки.
Fortum в понедельник объявила, что продаст свои акции Uniper Германии за 0,5 млрд евро ($532 млн). На данный момент финское предприятие владеет примерно 293 млн акций Uniper.
Напомним, ранее появилась информация, что финская компания Fortum может отказаться от трети своих проектов по строительству ветряных станций в России, полученных на конкурсе в 2021 году по рекордно низким ценам.