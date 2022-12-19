    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, зап

    766мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd64.61eur68.78

    Финская Fortum собирается полностью продать свою долю в Uniper к концу года

    959
    3 комментария

    Финская энергетическая компания Fortum подписала с властями ФРГ окончательные условия соглашения, которое позволит ей к концу этого года продать свои акции в немецкой коммунальной компании Uniper. Об этом со ссылкой на официальное заявление Fortum 19 декабря сообщает Reuters.

    В конце сентября правительство Германии согласилось приобрести дочернюю компанию Fortum Uniper, фактически национализировав импортёра газа, чтобы попытаться покрыть убытки, понесённые после того, как Россия сократила поставки.

    Fortum в понедельник объявила, что продаст свои акции Uniper Германии за 0,5 млрд евро ($532 млн). На данный момент финское предприятие владеет примерно 293 млн акций Uniper.

    Напомним, ранее появилась информация, что финская компания Fortum может отказаться от трети своих проектов по строительству ветряных станций в России, полученных на конкурсе в 2021 году по рекордно низким ценам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Трындин19 Дек 2022 в 15:30
    Вот такое оно - "долгосрочное сотрудничество"! Подождём...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close