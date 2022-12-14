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    «Ъ»: Fortum может отказаться от трети своих проектов по строительству ветряков в России

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    Финская компания Fortum может отказаться от трети своих проектов по строительству ветряных станций в России, полученных на конкурсе в 2021 году по рекордно низким ценам.

    Как сообщает 14 декабря «Коммерсантъ», речь о проектах на 460 МВт с ценой поставки менее 2 рублей за 1 кВт•ч, запланированных к выпуску в 2025–2027 годах. По информации издания, компания может передумать в случае, если регуляторы согласятся индексировать цены всех новых проектов на 20%. Вопрос будет обсуждаться 20 декабря.

    Дополнительную индексацию поддержали в Минэкономики и в Минпромторге, против выступает Минэнерго РФ. При повышенной индексации средняя цена всех новых проектов ВЭС «Фортум» составит 2,7 руб.

    Аналитики «Ъ» отмечают, что в случае отказа Fortum её бывшие объёмы могут разыграть в рамках нового тендера, однако их стоимость будет уже в разы выше из-за отсутствия конкуренции. Собеседники издания в отрасли полагают, что основным претендентом на объёмы «Фортум» станет «Росатом», так как в России больше нет производителей локализованного оборудования.

    Ранее «Фонтанка» писала, что власти Финляндии обсуждают возможность проведения расследования работы энергетической компании Fortum в России. По некоторым данным, из-за неудачных операций в РФ она потеряла 8 млрд евро.

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