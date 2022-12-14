«Ъ»: Fortum может отказаться от трети своих проектов по строительству ветряков в России

Финская компания Fortum может отказаться от трети своих проектов по строительству ветряных станций в России, полученных на конкурсе в 2021 году по рекордно низким ценам.



Как сообщает 14 декабря «Коммерсантъ», речь о проектах на 460 МВт с ценой поставки менее 2 рублей за 1 кВт•ч, запланированных к выпуску в 2025–2027 годах. По информации издания, компания может передумать в случае, если регуляторы согласятся индексировать цены всех новых проектов на 20%. Вопрос будет обсуждаться 20 декабря.



Дополнительную индексацию поддержали в Минэкономики и в Минпромторге, против выступает Минэнерго РФ. При повышенной индексации средняя цена всех новых проектов ВЭС «Фортум» составит 2,7 руб.

