Финские чиновники хотят расследовать работу Fortum в России

Власти Финляндии обсуждают возможность проведения расследования работы финской энергетической компании Fortum в России, пишут местные СМИ.
Идею высказала глава комитета парламента Финляндии по аудиту Оути Аланко-Кахилуото. Предлагается изучить методы работы Fortum, принципы руководства компании. Этот процесс может продлиться до полугода или дольше.
По данным СМИ, Fortum из-за неудачных операций в РФ потерял 8 млрд евро.
Fortum объявил о намерении уйти из страны в мае 2022 года. Компания рассматривает возможность продажи своей дочки — ПАО «Фортум», но, по данным на ноябрь, владельцами по-прежнему числятся FORTUM RUSSIA B.V. и FORTUM HOLDING B.V.