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    Финские чиновники хотят расследовать работу Fortum в России

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    Власти Финляндии обсуждают возможность проведения расследования работы финской энергетической компании Fortum в России, пишут местные СМИ.

    Идею высказала глава комитета парламента Финляндии по аудиту Оути Аланко-Кахилуото. Предлагается изучить методы работы Fortum, принципы руководства компании. Этот процесс может продлиться до полугода или дольше.

    По данным СМИ, Fortum из-за неудачных операций в РФ потерял 8 млрд евро.

    Fortum объявил о намерении уйти из страны в мае 2022 года. Компания рассматривает возможность продажи своей дочки — ПАО «Фортум», но, по данным на ноябрь, владельцами по-прежнему числятся FORTUM RUSSIA B.V. и FORTUM HOLDING B.V.

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