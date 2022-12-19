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    Биржевой мост будут закрывать три ночи подряд

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    Движение по Биржевому мосту в Петербурге ближайшие три ночи будут закрывать на три часа для всех. На переправе продолжают устанавливать оборудование.

    Для монтажа и наладки оборудования Биржевой мост будет закрыт для транспорта и пешеходов с 02:00 до 04:55 20, 21 и 22 декабря. Об этом 19 декабря предупреждает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    Движение по Биржевому мосту открыли после капремонта 30 ноября, но часть работ на переправе еще не завершена. Контракт на ремонт действует до мая следующего года. Полностью его завершить хотят ко Дню города.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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    Перекрытие движенияБиржевой мост
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