Биржевой мост будут закрывать три ночи подряд

Движение по Биржевому мосту в Петербурге ближайшие три ночи будут закрывать на три часа для всех. На переправе продолжают устанавливать оборудование.

Для монтажа и наладки оборудования Биржевой мост будет закрыт для транспорта и пешеходов с 02:00 до 04:55 20, 21 и 22 декабря. Об этом 19 декабря предупреждает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».