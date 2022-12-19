Глава Минцифры: В России VPN-ы не приживаются

Среди россиян не растет доля пользователей VPN-сервисами — она после летнего всплеска упала до мартовского-апрельского уровня. Об этом 19 декабря рассказал в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев.

«Анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN-ов в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть, в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются», — рассказал он (цитата по «Интерфакс»).

Министр назвал такие данные позитивной новостью.

Также Шадаев напомнил, что в стране создана система «блокирования доступа к тем ресурсам, которые нарушают» российские законы. Он уточнил, что львиная часть трафика проходит через эту систему.