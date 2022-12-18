В Коломне житель улицы Декабристов спас женщину от изнасилования

Жительница Коломны едва не стала жертвой изнасилования накануне. Неизвестный напал на 31-летнюю петербурженку с кулаками и уже было собирался лишить ее чести, но испугался выбежавшего на улицу мужчины. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 декабря.



История произошла на улице Декабристов. 58-летний мужчина около 6 утра услышал крики о помощи. Он выглянул в окно и увидел, как какой-то негодяй пытается изнасиловать женщину. Петербуржец выбежал и попытался задержать преступника, но тот смог улизнуть. Спаситель вызвал полицию.

Прибывший наряд недалеко от места происшествия задержал 30-летнего гражданина Таджикистана, который прибыл в Россию летом. Подозреваемого доставили в отдел и поместили в камеру. Возбуждено уголовное дело.