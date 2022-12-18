Барную улицу Петербурга заперли с двух сторон. У заведений — ОМОН и полиция

На самую пьяную улицу Петербурга вновь нагрянули силовики. Цель их визита пока не ясна: бары продолжают работать, люди — гулять. Однако улица Ломоносова вечером 17 декабря посинела уже не в переносном смысле, а в прямом — от света мигалок.
Как сообщают очевидцы, машины полиции «заперли» улицу Ломоносова с двух сторон — от Садовой и набережной канала Грибоедова. По всей площади человек 20 омоновцев в бронежилетах, ведут себя выжидающие. Вероятно, ждут полуночного аншлага. Работе баров силовики пока не мешают.
Месяц назад полиция со спецназом приходила на другую пьяную улицу — Рубинштейна. Повод — консуматорши и обманутые любители красоты. Общий ущерб по делу о «промо-девочках» составил 10,5 млн рублей.