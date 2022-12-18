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    Барную улицу Петербурга заперли с двух сторон. У заведений — ОМОН и полиция

    1944
    6 комментариев

    На самую пьяную улицу Петербурга вновь нагрянули силовики. Цель их визита пока не ясна: бары продолжают работать, люди — гулять. Однако улица Ломоносова вечером 17 декабря посинела уже не в переносном смысле, а в прямом — от света мигалок.

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    Как сообщают очевидцы, машины полиции «заперли» улицу Ломоносова с двух сторон — от Садовой и набережной канала Грибоедова. По всей площади человек 20 омоновцев в бронежилетах, ведут себя выжидающие. Вероятно, ждут полуночного аншлага. Работе баров силовики пока не мешают.

    Месяц назад полиция со спецназом приходила на другую пьяную улицу — Рубинштейна. Повод — консуматорши и обманутые любители красоты. Общий ущерб по делу о «промо-девочках» составил 10,5 млн рублей.

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    28023429818 Дек 2022 в 00:27
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, по.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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