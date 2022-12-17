Ловрен поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен заявил, что чемпионат мира в Катаре, вероятно, будет для него последним. Об этом он сказал 17 декабря «Чемпионату» после победы над Марокко в матче за третье место.

«Следующий шаг — золотая медаль? Не в моё время. Для меня это скорее всего последний чемпионат мира. Чемпионат мира в Катаре — мой последний танец. Что касается выступлений в сборной Хорватии, я не знаю. Но на следующем чемпионате мира я уже вряд ли сыграю», – сказал 33-летний защитник.

Ловрен рассказал, что расстроен из-за того, что не сыграл против Марокко из-за небольшого повреждения, однако он поделился, что испытывает фантастические эмоции и гордость за команду. Помимо бронзовой медали, у Деяна есть и серебряная награда чемпионата мира, которую хорваты завоевали в 2018 году в России, когда дошли до финала.



Касаемо своего будущего в «Зените» он ответил, что пока ничего не знает и сначала хочет обсудить это с клубом.



Напомним, Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место. Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря, в последней битве сойдутся Аргентина и Франция.

