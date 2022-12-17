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    Ловрен поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали ЧМ-2022

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    2 комментария

    Защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен заявил, что чемпионат мира в Катаре, вероятно, будет для него последним. Об этом он сказал 17 декабря «Чемпионату» после победы над Марокко в матче за третье место.

    «Следующий шаг — золотая медаль? Не в моё время. Для меня это скорее всего последний чемпионат мира. Чемпионат мира в Катаре — мой последний танец. Что касается выступлений в сборной Хорватии, я не знаю. Но на следующем чемпионате мира я уже вряд ли сыграю», – сказал 33-летний защитник.

    Ловрен рассказал, что расстроен из-за того, что не сыграл против Марокко из-за небольшого повреждения, однако он поделился, что испытывает фантастические эмоции и гордость за команду. Помимо бронзовой медали, у Деяна есть и серебряная награда чемпионата мира, которую хорваты завоевали в 2018 году в России, когда дошли до финала.

    Касаемо своего будущего в «Зените» он ответил, что пока ничего не знает и сначала хочет обсудить это с клубом.

    Напомним, Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место. Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря, в последней битве сойдутся Аргентина и Франция.

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    Комментарии 2

    28023429818 Дек 2022 в 00:28
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е ви.ж.у в.ых.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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