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    Хорватия обыграла Марокко в игре за бронзу на ЧМ-2022

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    Победой сборной Хорватии завершился матч за третье место на чемпионате мира по футболу против Марокко. Встреча проходила в Дохе на стадионе «Халифа» 17 декабря.

    У победителей отличились Йошко Гвардиол (7 минута) и Мислав Оршич (42). Единственный гол Марокко забил Ашраф Дари (9). Итоговый счет – 2:1 в пользу хорватов.

    Таким образом Хорватия стала бронзовым призером ЧМ-2022 в Катаре. Петербург тоже получил своего медалиста – в составе «шашечных» играет зенитовец Деян Ловрен.

    Матч за первое место пройдет между командами Аргентины и Франции 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 мск.

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