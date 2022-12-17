Хорватия обыграла Марокко в игре за бронзу на ЧМ-2022

Победой сборной Хорватии завершился матч за третье место на чемпионате мира по футболу против Марокко. Встреча проходила в Дохе на стадионе «Халифа» 17 декабря.



У победителей отличились Йошко Гвардиол (7 минута) и Мислав Оршич (42). Единственный гол Марокко забил Ашраф Дари (9). Итоговый счет – 2:1 в пользу хорватов.



Таким образом Хорватия стала бронзовым призером ЧМ-2022 в Катаре. Петербург тоже получил своего медалиста – в составе «шашечных» играет зенитовец Деян Ловрен.

