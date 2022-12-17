Петербургским коммунальщикам поручили заранее обработать дворы против гололеда перед оттепелью

Дворы Петербурга должны превентивно обработать от гололеда перед обещанной оттепелью. Об этом 17 декабря заявили в ГАТИ.



«Сегодня в рамках проекта «Чистый двор» районным администрациям дано поручение до вечера понедельника провести превентивную противогололедную обработку дворов. Это позволит не допустить образования наката и льда. Держим исполнение на контроле», – сказано в сообщении.



Оттепель, действительно, близко, предупредили синоптики. Но перед этим Петербургу предстоит самая холодная ночь с начала зимы. А уже на следующей неделе температура будет варьироваться от -4 до +2 градусов, погодные качели придут вместе с мокрым снегом. Ожидается гололед. «Фонтанка» тоже держит руку на пульсе и обязательно расскажет про все капризы погоды и о том, чем они обернутся на петербургских улицах.

