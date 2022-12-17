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    Петербургским коммунальщикам поручили заранее обработать дворы против гололеда перед оттепелью

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    7 комментариев

    Дворы Петербурга должны превентивно обработать от гололеда перед обещанной оттепелью. Об этом 17 декабря заявили в ГАТИ.

    «Сегодня в рамках проекта «Чистый двор» районным администрациям дано поручение до вечера понедельника провести превентивную противогололедную обработку дворов. Это позволит не допустить образования наката и льда. Держим исполнение на контроле», – сказано в сообщении.

    Оттепель, действительно, близко, предупредили синоптики. Но перед этим Петербургу предстоит самая холодная ночь с начала зимы. А уже на следующей неделе температура будет варьироваться от -4 до +2 градусов, погодные качели придут вместе с мокрым снегом. Ожидается гололед. «Фонтанка» тоже держит руку на пульсе и обязательно расскажет про все капризы погоды и о том, чем они обернутся на петербургских улицах.

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    Комментарии 7

    28023429818 Дек 2022 в 00:28
    Д.о.бр.ы.й д.е.н.ь. П.р.ос.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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