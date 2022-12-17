Петербуржцам предрекают самую холодную ночь, а к следующей неделе лучше подготовить коньки

Предстоящая ночь может стать самой холодной в Петербурге с начала зимы — температура опустится до -11…-13 градусов, а в области местами будет до -20. Об этом 17 декабря сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Но погода в Северной столице, как это всегда бывает, очень изменчива. Уже к вечеру воскресенья теплый атмосферный фронт принесет потепление до -3…-5 градусов.
В понедельник продолжит хозяйничать «мини-весна», а вместе с ней мокрый снег и оттепель до 0…+2 градусов. На следующий день атлантическое тепло покинет берега Невы, и качели пойдут уже в другую сторону: во вторник ожидаются небольшой снег, гололедица и -4…-6 градусов.
«На этом температурная чехарда не закончится, и во второй половине недели в Северную столицу вновь вернутся оттепели, но это уже совсем другая история», — интригует Леус.
«Яндекс» тоже не ждет от петербургской погоды никакой стабильности. Сервис предрекает мокрый снег и переходы от -4 до +2 градусов в течение семи дней.