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    Петербуржцам предрекают самую холодную ночь, а к следующей неделе лучше подготовить коньки

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    3 комментария

    Предстоящая ночь может стать самой холодной в Петербурге с начала зимы — температура опустится до -11…-13 градусов, а в области местами будет до -20. Об этом 17 декабря сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Но погода в Северной столице, как это всегда бывает, очень изменчива. Уже к вечеру воскресенья теплый атмосферный фронт принесет потепление до -3…-5 градусов.

    В понедельник продолжит хозяйничать «мини-весна», а вместе с ней мокрый снег и оттепель до 0…+2 градусов. На следующий день атлантическое тепло покинет берега Невы, и качели пойдут уже в другую сторону: во вторник ожидаются небольшой снег, гололедица и -4…-6 градусов.

    «На этом температурная чехарда не закончится, и во второй половине недели в Северную столицу вновь вернутся оттепели, но это уже совсем другая история», — интригует Леус.

    «Яндекс» тоже не ждет от петербургской погоды никакой стабильности. Сервис предрекает мокрый снег и переходы от -4 до +2 градусов в течение семи дней.

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    Комментарии 3

    Гарик123417 Дек 2022 в 20:02
    Ф- какие коньки в +2??? Вы чего там??
    +0−0
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