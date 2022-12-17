В Москве избили замглавы департамента ЖКХ. Он отвечает за бюджет

В Москве полиция проводит проверку по факту нападения на мужчину в центре столицы. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о замглавы департамента ЖКХ Павле Калтурине.



По данным ГУ МВД, в субботу в полицию в районе Китай-города обратился 32-летний мужчина, который сообщил, что около полуночи к нему подошел неизвестный и по какой-то причине несколько раз ударил его по лицу, а потом сбежал. Сейчас злоумышленника ищут.



На сайте московской мэрии сказано, что Калтурин занимает свою должность с декабря 2018 года. В его обязанности входит координация деятельности департамента ЖКХ по направлению «экономика», формирование бюджета ведомства и подведомственных организаций, а также контроль за соблюдением бюджетного законодательства.

