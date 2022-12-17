    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    0 м/с, штиль

    770мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd64.61eur68.78

    В Москве избили замглавы департамента ЖКХ. Он отвечает за бюджет

    1156
    2 комментария

    В Москве полиция проводит проверку по факту нападения на мужчину в центре столицы. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о замглавы департамента ЖКХ Павле Калтурине.

    По данным ГУ МВД, в субботу в полицию в районе Китай-города обратился 32-летний мужчина, который сообщил, что около полуночи к нему подошел неизвестный и по какой-то причине несколько раз ударил его по лицу, а потом сбежал. Сейчас злоумышленника ищут.

    На сайте московской мэрии сказано, что Калтурин занимает свою должность с декабря 2018 года. В его обязанности входит координация деятельности департамента ЖКХ по направлению «экономика», формирование бюджета ведомства и подведомственных организаций, а также контроль за соблюдением бюджетного законодательства.

    «Фонтанка» ранее рассказывала о рекордном снегопаде в Москве, из-за которого у столичного департамента ЖКХ работы теперь наверняка прибавилось. Ожидается, что за выходные прирост свежевыпавшего снега может составить до 23 сантиметров.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Михаил Микушин17 Дек 2022 в 22:09
    Новости феодального государства....
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close