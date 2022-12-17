В Москве рекордные с 1941 года снегопады. За выходные сугробы вырастут на 20 см

Столицу накрыл самый мощный с 1941 года снегопад. Московские дорожные службы работают в усиленном режиме, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своём Telegram-канале 17 декабря.
Снег будет идти два дня — в субботу и воскресенье. По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить до 20 см. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Водителей просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. По возможности перейти на общественный транспорт.
Как заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале, к утру понедельника высота снежного покрова достигнет в Москве 28 — 33 см, а по области перевалит через 40-сантиметровую отметку. Это почти рекорд. Самый высокий снежный покров 19 декабря в Москве был зафиксирован в 1941 году и составляет 34 см. Успокоиться погода в Москве, по прогнозам, должна только в понедельник. Но температура понизится до -10… -15 градусов.
В Петербурге с понедельника, напротив, ждут потепления.