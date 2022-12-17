В Турции раскрыли, сколько вывезли украинской пшеницы в рамках «зерновой сделки»

Из украинских портов по Черному морю вывезли более 14 млн тонн сельскохозяйственной продукции в рамках «зерновой сделки». Об этом 17 декабря заявили в Минобороны Турции, пишет ТАСС.
По данным ведомства, выход из портов Украины к настоящему времени совершили 556 груженых судов.
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил о необходимости внесения коррективов в сделку в том, что касается зерновых потоков, так как большая часть продукции идет в развитые страны, а не в бедные. «Если этих коррективов не будет, то мы должны задаться вопросом: для чего тогда все это делается — в коммерческих целях, в политических целях или в целях реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира?» — говорил дипломат.
Москва неоднократно высказывала недовольство «зерновой сделкой», в том числе в части снятия ограничений на экспорт российских удобрений. Тем не менее 17 ноября она была автоматически продлена на очередные 120 дней, так как Россия, Украина, Турция и ООН не имели возражений. 29 ноября из Нидерландов в Африку вышло первое судно с российскими удобрениями и направилось в Мозамбик.