В Турции раскрыли, сколько вывезли украинской пшеницы в рамках «зерновой сделки»

Из украинских портов по Черному морю вывезли более 14 млн тонн сельскохозяйственной продукции в рамках «зерновой сделки». Об этом 17 декабря заявили в Минобороны Турции, пишет ТАСС.



По данным ведомства, выход из портов Украины к настоящему времени совершили 556 груженых судов.



Накануне замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил о необходимости внесения коррективов в сделку в том, что касается зерновых потоков, так как большая часть продукции идет в развитые страны, а не в бедные. «Если этих коррективов не будет, то мы должны задаться вопросом: для чего тогда все это делается — в коммерческих целях, в политических целях или в целях реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира?» — говорил дипломат.