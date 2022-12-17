Думал, что они использованные. Глава полиции Польши рассказал о взрыве украинского подарка

Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик заявил, что взрыв в комендатуре произошел после того, как он решил переставить подаренные ему гранатометы. Об этом он рассказал 17 декабря радиостанции RMF.



«Когда я передвигал использованные гранатометы, подаренные украинцами, произошел взрыв», — сказал Шимчик. По его словам, ударом пробило пол, а с другой стороны повредило потолок.



По данным журналистов, Шимчик получил на Украине два противотанковых гранатомета, вероятно, одноразовые RGW-90, которые, как утверждали дарители, уже должны были быть использованы.

