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    Думал, что они использованные. Глава полиции Польши рассказал о взрыве украинского подарка

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    10 комментариев

    Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик заявил, что взрыв в комендатуре произошел после того, как он решил переставить подаренные ему гранатометы. Об этом он рассказал 17 декабря радиостанции RMF.

    «Когда я передвигал использованные гранатометы, подаренные украинцами, произошел взрыв», — сказал Шимчик. По его словам, ударом пробило пол, а с другой стороны повредило потолок.

    По данным журналистов, Шимчик получил на Украине два противотанковых гранатомета, вероятно, одноразовые RGW-90, которые, как утверждали дарители, уже должны были быть использованы.

    Взрыв в штаб-квартире польской полиции прогремел утром 14 декабря. СМИ писали, что в этом был виноват гранатомет, подаренный коменданту во время его визита на Украину. В результате пострадали сам Шимчик и еще один гражданский сотрудник.

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    Комментарии 10

    Wert17 Дек 2022 в 20:10
    Как провез через границу гранатомётов?
    Очевидно границы уже нет.
    Если есть, смену погранцов уволить с обеих сторон.
    Министр мвд в отставку.
    Начальник участка погран перехода в отставку, оба.
    Или дело было в Африке?
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