Камчатский вулкан выбросил пепел на 6 000 метров. Шлейф идет вглубь полуострова

Вулкан Шивелуч на Камчатке сделал пепловый выброс на высоту до 6 000 метров, его зафиксировали специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Как передает ГУ МЧС по Камчатскому краю 17 декабря, теперь пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении вглубь полуострова. На его пути населенных пунктов нет, поэтому пепел в них не выпадал. Туристов рядом с вулканом тоже не было. При этом Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
В ноябре мощное извержение камчатского вулкана Шивелуч попало на видео. Посмотрите, как красиво.