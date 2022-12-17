    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    1 м/с, вос

    770мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd64.61eur68.78

    Камчатский вулкан выбросил пепел на 6 000 метров. Шлейф идет вглубь полуострова

    1039
    обсудить

    Вулкан Шивелуч на Камчатке сделал пепловый выброс на высоту до 6 000 метров, его зафиксировали специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

    Как передает ГУ МЧС по Камчатскому краю 17 декабря, теперь пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении вглубь полуострова. На его пути населенных пунктов нет, поэтому пепел в них не выпадал. Туристов рядом с вулканом тоже не было. При этом Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

    В ноябре мощное извержение камчатского вулкана Шивелуч попало на видео. Посмотрите, как красиво.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close