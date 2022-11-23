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    Мощное извержение камчатского вулкана Шивелуч попало на видео. Посмотрите, как красиво

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    Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке попало на видео. Кадры, на которых кипящая лава бурлит и устремляется вверх, появились в Сети 23 ноября. Местные специалисты советуют не подходить к горе ближе чем на 20 километров.

    Тремя днями ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН рассказали, что Шивелуч начал проявлять чрезвычайную активность. Ученые спрогнозировали скорое мощное извержение.

    Специалисты сообщили, что купол вулкана сильно разогрелся, а ночью на поверхности можно увидеть свечение. Тогда же вулканические бомбы начал выбрасывать вулкан Ключевская сопка.

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