Мощное извержение камчатского вулкана Шивелуч попало на видео. Посмотрите, как красиво

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке попало на видео. Кадры, на которых кипящая лава бурлит и устремляется вверх, появились в Сети 23 ноября. Местные специалисты советуют не подходить к горе ближе чем на 20 километров.
Тремя днями ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН рассказали, что Шивелуч начал проявлять чрезвычайную активность. Ученые спрогнозировали скорое мощное извержение.
Специалисты сообщили, что купол вулкана сильно разогрелся, а ночью на поверхности можно увидеть свечение. Тогда же вулканические бомбы начал выбрасывать вулкан Ключевская сопка.