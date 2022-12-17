    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    1 м/с, вос

    770мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd64.61eur68.78

    Петербуржцы резко кинулись скупать себе маски

    4217
    14 комментариев

    Спрос на маски в Петербурге взлетел на 142 % за неделю. Это вдвое выше, чем в Москве и значительно сильнее, чем в других регионах, заметили в Wildberries. Городской Роспотребнадзор ранее ввел частичный масочный режим.

    «За последнюю неделю, с 10 по 16 декабря, спрос на маски в целом по стране увеличился на 50 % на Wildberries по сравнению с аналогичной неделей в ноябре 2022 года. В Петербурге число заказов масок взлетело на 142 %, в Москве — на 61 %, в Татарстане — на 40 %, в Краснодарском крае — на 35 %», — сообщили в компании 17 декабря.

    Масочный режим в Петербурге введен с 14 декабря. Где он действует и для кого обязателен — читайте в постановлении Роспотребнадзора, которое публиковала «Фонтанка».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 14

    Гарик123417 Дек 2022 в 16:41
    То бронежилеты скупают, то маски)) смешной народ😂😂😂😂
    +5−4
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close