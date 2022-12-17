Петербуржцы резко кинулись скупать себе маски

Спрос на маски в Петербурге взлетел на 142 % за неделю. Это вдвое выше, чем в Москве и значительно сильнее, чем в других регионах, заметили в Wildberries. Городской Роспотребнадзор ранее ввел частичный масочный режим.



«За последнюю неделю, с 10 по 16 декабря, спрос на маски в целом по стране увеличился на 50 % на Wildberries по сравнению с аналогичной неделей в ноябре 2022 года. В Петербурге число заказов масок взлетело на 142 %, в Москве — на 61 %, в Татарстане — на 40 %, в Краснодарском крае — на 35 %», — сообщили в компании 17 декабря.



Масочный режим в Петербурге введен с 14 декабря. Где он действует и для кого обязателен — читайте в постановлении Роспотребнадзора, которое публиковала «Фонтанка».

