В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по объектам на Украине

Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Об этом 17 декабря заявили в Минобороны России.



По данным ведомства, удар был произведен «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», цель достигнута, а все объекты поражены. Благодаря этому, подчеркнули в министерстве, были сорваны переброска оружия и боеприпасов, а также выдвижение резервов в районы боевых действий. Остановлены оборонные предприятия страны.

