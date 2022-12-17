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    Боевые действия на Украине

    В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по объектам на Украине

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    14 комментариев

    Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Об этом 17 декабря заявили в Минобороны России.

    По данным ведомства, удар был произведен «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», цель достигнута, а все объекты поражены. Благодаря этому, подчеркнули в министерстве, были сорваны переброска оружия и боеприпасов, а также выдвижение резервов в районы боевых действий. Остановлены оборонные предприятия страны.

    При этом отмечается, что в ходе отражения удара Украина израсходовала значительный ресурс ПВО, атакуя ложные цели. «В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинён ущерб гражданской инфраструктуре на земле», — добавили в Минобороны.

    «Фонтанка» писала, что накануне утром звучали взрывы во многих районах и городах Украины, в том числе в Киеве. Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. На всей территории страны, по заявлению властей, вводили экстренные аварийные отключения электричества.

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    Комментарии 14

    26465383117 Дек 2022 в 17:30
    скоро год как топчемся на месте прошла мобилизация а результата нет а куда же деваются наши воины
    +0−0
    Gensekoonpanvrotukra17 Дек 2022 в 17:12
    Брифинг официального представителя НАТО Джейми Ши 25.05.99 года, где он объясняет, почему НАТО якобы имеют полное право уничтожать энергоструктуру.

    Вопрос- почему НАТО лишает страну 70% "не только электричества, но и водоснабжения", в то же время заверяя, будто силы альянса наносят удары только по военным объектам.
    "К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все, что он должен сделать–принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его проблемы. Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы "отключили" их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов и чьим жизням был нанесен урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна"
    +1−6
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