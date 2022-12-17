В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по объектам на Украине

Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Об этом 17 декабря заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, удар был произведен «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», цель достигнута, а все объекты поражены. Благодаря этому, подчеркнули в министерстве, были сорваны переброска оружия и боеприпасов, а также выдвижение резервов в районы боевых действий. Остановлены оборонные предприятия страны.
При этом отмечается, что в ходе отражения удара Украина израсходовала значительный ресурс ПВО, атакуя ложные цели. «В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинён ущерб гражданской инфраструктуре на земле», — добавили в Минобороны.
«Фонтанка» писала, что накануне утром звучали взрывы во многих районах и городах Украины, в том числе в Киеве. Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. На всей территории страны, по заявлению властей, вводили экстренные аварийные отключения электричества.