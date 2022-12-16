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    Боевые действия на Украине

    Взрывы звучат в Киеве, Запорожье, Кривом Роге. Несколько городов без света

    2012
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    В ряде городов Украины звучат взрывы утром 16 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти и СМИ.

    Так, взрывы прогремели в нескольких районах Киева, в Запорожье, Кривом Роге, Виннице, Днепропетровской, Харьковской и Тернопольской областях. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «попаданиях» в инфраструктурные объекты города, приостановлено движение метро.

    Полностью обесточены Харьков и Полтава. В Кременчуге пропали свет и отопление. По всей стране объявлена воздушная тревога.

    Кроме того, сообщается об обстреле города Донецка в 10 часов утра. По данным местных властей, со стороны Украины выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин рассказал, что в Куйбышевском районе осколками снаряда посекло маршрутку. Есть раненые.

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