Взрывы звучат в Киеве, Запорожье, Кривом Роге. Несколько городов без света

В ряде городов Украины звучат взрывы утром 16 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти и СМИ.



Так, взрывы прогремели в нескольких районах Киева, в Запорожье, Кривом Роге, Виннице, Днепропетровской, Харьковской и Тернопольской областях. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «попаданиях» в инфраструктурные объекты города, приостановлено движение метро.



Полностью обесточены Харьков и Полтава. В Кременчуге пропали свет и отопление. По всей стране объявлена воздушная тревога.



Кроме того, сообщается об обстреле города Донецка в 10 часов утра. По данным местных властей, со стороны Украины выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин рассказал, что в Куйбышевском районе осколками снаряда посекло маршрутку. Есть раненые.