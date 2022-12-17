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    COVID-19

    Каждый третий умерший за сутки от коронавируса— из Петербурга

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    Госпитализация с коронавирусом закрепилась на отметке выше 200 человек в сутки в Петербурге. За последние пять дней в больницы доставили 1 214 человек, следует из статистики федерального оперштаба. Каждый третий летальный исход в стране на счету Северной столицы.

    По состоянию на 17 декабря в России за сутки госпитализировано 1 266 человек, выявлен 7 531 новый случай COVID-19, подтверждено 58 летальных исходов. В том числе 1 153 заражения и 17 смертей в Петербурге. В Москве 1 396 заражений, 166 госпитализаций и так же 17 смертей.

    В декабре у коронавируса появился серьезный конкурент — грипп. Именно он вернул в город масочный режим и досрочные каникулы.

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