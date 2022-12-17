Прошел предрейсовый осмотр без замечаний. Перевозчик выясняет, в какой момент водитель разбитого на Стачек автобуса принял алкоголь

В Петербурге разбираются в причинах пьяной аварии с автобусом на проспекте Стачек. Перевозчик уверен, что водитель был трезв, когда сел за руль.



«Фонтанка» писала, что ДТП произошло накануне около 11 часов вечера — автобус врезался в столб. По данным ГУ МВД, за рулем был нетрезвый 53-летний мужчина, который не справился с управлением. Как долго он управлял транспортом в таком состоянии, пока неизвестно. В результате пострадал 65-летний пассажир, его увезли в больницу.

