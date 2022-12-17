Прошел предрейсовый осмотр без замечаний. Перевозчик выясняет, в какой момент водитель разбитого на Стачек автобуса принял алкоголь

В Петербурге разбираются в причинах пьяной аварии с автобусом на проспекте Стачек. Перевозчик уверен, что водитель был трезв, когда сел за руль.
«Фонтанка» писала, что ДТП произошло накануне около 11 часов вечера — автобус врезался в столб. По данным ГУ МВД, за рулем был нетрезвый 53-летний мужчина, который не справился с управлением. Как долго он управлял транспортом в таком состоянии, пока неизвестно. В результате пострадал 65-летний пассажир, его увезли в больницу.
Как рассказали «Фонтанке» в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», перед рейсом и после смены все водители проходят медосмотр. На алкоголь их проверяет специальная автоматизированная система.
«Данный сотрудник прошел осмотр без замечаний. Автобус был исправен. По факту случившегося предприятие проводит проверку», — сообщили в ПАТ. Там добавили, что пострадавший пассажир получил ушиб. Утром его выписали домой.
В ГУ МВД сообщили, что водитель автобуса имел внешние признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составили протокол. Полиция тоже проводит проверку по факту ДТП.