Водитель автобуса, врезавшегося в столб на Стачек, был пьян. Пострадал пассажир

Водитель, отправивший автобус в столб на проспекте Стачек, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 17 декабря сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По информации главного управления, сообщение о ДТП поступило в 22.46. За рулем был нетрезвый 53-летний мужчина. Как долго он управлял транспортом в таком состоянии, пока неизвестно. Обстоятельства устанавливаются.

В результате аварии пострадал 65-летний пассажир. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в горбольницу №26 на Костюшко.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что речь идет об автобусе модели Volgabus-6271.00, 2015 года выпуска. Ранее он использовался на маршруте № 210. Маршрут обслуживает «Пассажиравтотранс».