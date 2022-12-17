    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, южн

    767мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd64.61eur68.78

    Водитель автобуса, врезавшегося в столб на Стачек, был пьян. Пострадал пассажир

    1175
    1 комментарий

    Водитель, отправивший автобус в столб на проспекте Стачек, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 17 декабря сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По информации главного управления, сообщение о ДТП поступило в 22.46. За рулем был нетрезвый 53-летний мужчина. Как долго он управлял транспортом в таком состоянии, пока неизвестно. Обстоятельства устанавливаются.

    В результате аварии пострадал 65-летний пассажир. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в горбольницу №26 на Костюшко.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что речь идет об автобусе модели Volgabus-6271.00, 2015 года выпуска. Ранее он использовался на маршруте № 210. Маршрут обслуживает «Пассажиравтотранс».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    виктор эммануил17 Дек 2022 в 01:02
    Это что.Вот в 1972 г.был такой случай.Послали в Казахстан на уборку заводского водилу на ГАЗ 51. И умудрился он среди голой степи въехать в тамошнего каменного идола.Говорит,что был трезв.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close