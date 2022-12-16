На Стачек из автобуса вызволяют водителя: общественный транспорт таранил столб

Авария с участием городского общественного транспорта произошла в Петербурге вечером 16 декабря. О ДТП рассказали очевидцы.



По словам свидетелей, речь идет о маршруте номер 108: автобус врезался в фонарный столб. Удар был такой силы, что водитель оказался зажат в кабине.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту, в данный момент на месте аварии находятся сотрудники чрезвычайных ведомств. Обстоятельства ДТП выясняются.

Cудя по номеру, речь идет об автобусе модели Volgabus-6271.00, 2015 года выпуска. Ранее он использовался на маршруте № 210. Маршрут обслуживает «Пассажиравтотранс».