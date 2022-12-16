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    На Стачек из автобуса вызволяют водителя: общественный транспорт таранил столб

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    2 комментария

    Авария с участием городского общественного транспорта произошла в Петербурге вечером 16 декабря. О ДТП рассказали очевидцы.

    По словам свидетелей, речь идет о маршруте номер 108: автобус врезался в фонарный столб. Удар был такой силы, что водитель оказался зажат в кабине.

    Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту, в данный момент на месте аварии находятся сотрудники чрезвычайных ведомств. Обстоятельства ДТП выясняются.

    Cудя по номеру, речь идет об автобусе модели Volgabus-6271.00, 2015 года выпуска. Ранее он использовался на маршруте № 210. Маршрут обслуживает «Пассажиравтотранс».

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    Комментарии 2

    А1357916 Дек 2022 в 23:53
    Ничего удивительного. Маршруткам запретили посадку-высадку пассажиров где попало, заставили делать это только на остановках. В остальном стиль вождения у водителей маршруток не изменился. Ещё изменились цвет и размеры маршруток. А подобные ДТП при стремлении пройти маршрут как можно быстрее, были, есть и будут.
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