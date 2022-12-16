Взрыв самогонного аппарата в Сургуте привел к повреждению двух квартир и машин

Ущерб от взрыва самогонного аппарата в сургутской квартире оказался несколько больше, чем сообщалось изначально. Мэр города рассказал 16 декабря в своем телеграм-канале, что повреждения также получили соседние квартиры и припаркованные машины.
«Эксперты также фиксируют отдельные незначительные повреждения в двух соседних квартирах, в настоящее время проводится их обследование. На улице пострадало несколько автомобилей, припаркованных у дома», — написал Андрей Филатов.
Сообщается, что в квартире, где случилось ЧП, проживали двое мужчин — отец и сын.
По словам Филатова, отца временно разместят в Сургутском районном центре помощи семье и детям. Его сын, хоть и попал в больнице, после осмотра отпущен и будет лечиться дома. Ему временное жилье не нужно. Кроме отца и сына в ходе инцидента никто не пострадал.
Ранее «Фонтанка» показывала последствия взрыва.