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    Взрыв самогонного аппарата в Сургуте привел к повреждению двух квартир и машин

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    5 комментариев

    Ущерб от взрыва самогонного аппарата в сургутской квартире оказался несколько больше, чем сообщалось изначально. Мэр города рассказал 16 декабря в своем телеграм-канале, что повреждения также получили соседние квартиры и припаркованные машины.

    Андрей Филатов

    «Эксперты также фиксируют отдельные незначительные повреждения в двух соседних квартирах, в настоящее время проводится их обследование. На улице пострадало несколько автомобилей, припаркованных у дома», — написал Андрей Филатов.

    Сообщается, что в квартире, где случилось ЧП, проживали двое мужчин — отец и сын.

    По словам Филатова, отца временно разместят в Сургутском районном центре помощи семье и детям. Его сын, хоть и попал в больнице, после осмотра отпущен и будет лечиться дома. Ему временное жилье не нужно. Кроме отца и сына в ходе инцидента никто не пострадал.

    Ранее «Фонтанка» показывала последствия взрыва.

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    Комментарии 5

    Курю с 3х лет16 Дек 2022 в 23:31
    Да, да, да помню когда-то втирали, что был сахар вместо гексогена, а у этих, видимо, гексоген оказался вместо сахара...
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