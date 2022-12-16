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    В Сургуте неисправный самогонный аппарат «расширил» вид из квартиры во двор

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    4 комментария

    На девятом этаже в многоэтажном доме на проспекте Ленина в Сургуте произошел взрыв, пострадал один человек. Об этом 16 декабря рассказал мэр Андрей Филатов в своем Telegram-канале в пятницу.

    Фото: Telegram-канал мэра Сургута Андрей Филатова
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    По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность домашнего самогонного аппарата.

    Пострадал хозяин квартиры. У него диагностировали ожоги лица и левой руки. Мужчину госпитализировали.

    «На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и сотрудники администрации города», — говорится в сообщении главы Сургута.

    Фото: Telegram-канал мэра Сургута Андрей Филатова

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    Комментарии 4

    Семён Воля16 Дек 2022 в 19:57
    Из жизни глубинного народа....
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