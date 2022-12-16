В Сургуте неисправный самогонный аппарат «расширил» вид из квартиры во двор

На девятом этаже в многоэтажном доме на проспекте Ленина в Сургуте произошел взрыв, пострадал один человек. Об этом 16 декабря рассказал мэр Андрей Филатов в своем Telegram-канале в пятницу.
По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность домашнего самогонного аппарата.
Пострадал хозяин квартиры. У него диагностировали ожоги лица и левой руки. Мужчину госпитализировали.
«На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и сотрудники администрации города», — говорится в сообщении главы Сургута.