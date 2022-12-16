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    Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев после 21 года работы

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    Американская актриса Анджелина Джоли покинула пост специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, который занимала с 2021 года. Об этом 16 декабря говорится в заявлении Джоли и ООН.

    В публикации сказано, что Анджелина Джоли уходит из ООН для расширения своей гуманитарной деятельности. Она хочет взаимодействовать с «более широким кругом участников и по более широкому кругу гуманитарных вопросов».

    Джоли побывала во многих зонах конфликта, включая Сирию, Йемен, Афганистан. Совершила около 60 поездок.

    Летом 2022 года Анджелина Джоли приехала в украинский город Львов и пряталась в бомбоубежище.

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