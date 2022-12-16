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    В Петербурге родители в шоке от внезапных каникул по желанию: главные вопросы к Смольному и ответы на них

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    Петербургские родители засыпали вице-губернатора Ирину Потехину вопросами про каникулы по желанию для младшей школы с 21 декабря. Она ответила на самые частые на своей странице во «ВКонтакте» 16 декабря.

    • Вопрос: «Наша школа объявила, что с 21 декабря дети 1–4-х классов уходят по домам. Никаких дополнительных занятий или кружков не будет!»
    • Ответ: школа должна работать в обычном режиме, но вместо уроков проводить дополнительные занятия.
    • Вопрос: «В нашей школе дополнительные занятия организуют — на один час. Это совсем не замена урокам!»

    • Ответ: родители, которые будут отводить детей в школу, не должны почувствовать изменение расписания, меняется только содержание занятий для детей.

    • Вопрос: «У нас отменили елку! Ребенок плачет!»

    • Ответ: главный санитарный врач Петербурга не отменяет новогодних мероприятий. Ранее запланированные праздничные события должны проходить по плану.

    • Вопрос: «Что за половинчатое решение? Пусть либо все на каникулы уходят, либо все учатся. А так вы волну заражений не собьете: большинство детей родители приведут в школу».

    • Ответ: решение об окончании уроков и выставлении оценок за четверть — одинаковое для всей начальной школы. Но многие работающие родители не имеют возможности остаться с ребенком дома. Поэтому школа продолжит работать в обычном режиме. В пандемию возможностью ранних каникул пользовались большинство семей. Это дает хороший эффект для разрыва цепочки заболеваний.

    Подробнее о том, почему решено было объявить каникулы в младшей школе в Петербурге и как они будут работать, — читайте в разборе «Фонтанки».

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    Комментарии 1

    Отец Родной16 Дек 2022 в 18:44
    Зачем вам образование, у вас же работы нет. Хахахахаха
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