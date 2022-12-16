Лечится тем, что есть. Глава Роспотребнадзора рассказала, что серьезных мутаций в штамме свиного гриппа не нашли

В России ситуация с распространением гриппа регулируема, специалисты не нашли значимых мутаций в штамме H1N1 (свиной грипп), который принес серьезную эпидемию в 2009–2010 и 2015–2016 годах. Об этом рассказала в Петербурге на конференции глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщила пресс-служба правительства города.



Вирус совпадает с вакцинными штаммом абсолютно и лечится имеющимися средствами, добавила она.

Во второй половине декабря в Петербург вернулись маски, школьные каникулы для младшей школы и усиленная дезинфекция. Но виноват в этом, как писала «Фонтанка», не ковид, а грипп.