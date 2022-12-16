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    Лечится тем, что есть. Глава Роспотребнадзора рассказала, что серьезных мутаций в штамме свиного гриппа не нашли

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    2 комментария

    В России ситуация с распространением гриппа регулируема, специалисты не нашли значимых мутаций в штамме H1N1 (свиной грипп), который принес серьезную эпидемию в 2009–2010 и 2015–2016 годах. Об этом рассказала в Петербурге на конференции глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщила пресс-служба правительства города.


    Вирус совпадает с вакцинными штаммом абсолютно и лечится имеющимися средствами, добавила она.

    Во второй половине декабря в Петербург вернулись маски, школьные каникулы для младшей школы и усиленная дезинфекция. Но виноват в этом, как писала «Фонтанка», не ковид, а грипп.

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    Комментарии 2

    altnec16 Дек 2022 в 17:53
    То что есть то и надо есть.
    А как закончится то что есть и не надо есть так сразу бегом к нам за диагностикой нарушений.
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