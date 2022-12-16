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    В Госдуму внесли законопроект об освобождении ученых от частичной мобилизации

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    6 комментариев

    Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект об освобождении лиц с учеными степенями от частичной мобилизации. Документ 16 декабря появился в базе парламента.


    Парламентарии указывают, что в России около 363 тысяч человек имеют ученые степени. Из них порядка 135 тысяч — до 60 лет. Депутаты считают, что изъятие их из запаса при частичной мобилизации не окажет влияния на обороноспособность ВС РФ.

    Принятие законопроекта позволит снизить опасения российского научного сообщества и сохранит научный потенциал, отмечается в пояснительной записке.

    Также в законопроекте предлагается закрепить на уровне федерального закона основания для отсрочки по мобилизации для студентов и аспирантов.

    Недавно на заседании Совфеда министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации — через бронирование.

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    Комментарии 6

    28008845016 Дек 2022 в 17:04
    Так закончилась мобилизация? Или я не очень учёный в этом деле?
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