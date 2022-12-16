В Госдуму внесли законопроект об освобождении ученых от частичной мобилизации

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект об освобождении лиц с учеными степенями от частичной мобилизации. Документ 16 декабря появился в базе парламента.





Парламентарии указывают, что в России около 363 тысяч человек имеют ученые степени. Из них порядка 135 тысяч — до 60 лет. Депутаты считают, что изъятие их из запаса при частичной мобилизации не окажет влияния на обороноспособность ВС РФ.

Принятие законопроекта позволит снизить опасения российского научного сообщества и сохранит научный потенциал, отмечается в пояснительной записке.