Российские доктора и кандидаты наук получили бронь от мобилизации

В России университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации. Об этом 12 декабря рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании комитета Совфеда по науке, образования и культуре.





«Есть такой механизм бронирования <…> Мы сейчас заслушали все 120 университетов за семь дней <…> Все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены, скажем так», — объяснил Фальков (цитата по ТАСС).

На заседании поднимался вопрос об отсрочке для докторов и кандидатов наук «для сохранения научного потенциала страны».