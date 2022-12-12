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    Мобилизация

    Российские доктора и кандидаты наук получили бронь от мобилизации

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    В России университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации. Об этом 12 декабря рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании комитета Совфеда по науке, образования и культуре.


    «Есть такой механизм бронирования <…> Мы сейчас заслушали все 120 университетов за семь дней <…> Все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены, скажем так», — объяснил Фальков (цитата по ТАСС).

    На заседании поднимался вопрос об отсрочке для докторов и кандидатов наук «для сохранения научного потенциала страны».

    Глава ведомства добавил, что в этом вопросе каких-то специальных механизмов дополнительно не требуется.

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