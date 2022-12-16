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    Forbes: Российский TikTok сократил почти всех

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    Подразделение TikTok в России сократило несколько сотен своих сотрудников. В нем остались только 10 человек, которых могут релоцировать в Дубай. Об этом 16 декабря сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к российскому офису соцсети.


    По словам одного из источников, увольнения коснулись до 500 человек. Второй утверждает, что речь идет об сокращении практически всех сотрудников в России. Оба источника добавили, что места сохранили порядка 10 работников офиса.

    В пресс-службе TikTok рассказали Forbes, были вынуждены принять некоторые решения в 2022 году относительно работы сервиса в РФ. «Нам приходится сократить штат сотрудников в России <…> Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса», — объяснили там.

    Напомним, в начале марта TikTok объявил о прекращении распространения нового контента в России из-за закона о фейках, который ввел административную ответственность за распространение недостоверных сведений о действиях ВС РФ.

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