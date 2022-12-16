«Перспективы оттепели остаются в силе». Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходных

Утром в пятницу через Петербург прошла зона осадков со снегом и теперь до воскресенья существенных осадков быть не должно. Такой прогноз в своём телеграм-канале 16 декабря дал главный синоптик города Александр Колесов.
По его словам, в Петербурге продолжает повышаться давление. Погоду в регионе до воскресенья будет определять антициклон.
«Холодная воздушная масса да прояснения в облаках создают условия для холодных ночей. Наиболее холодной будет ночь на воскресенье, температура воздуха при слабом ветре понизится в городе до -12…-14 гр. в окрестностях Санкт-Петербурга, да и по Ленинградской области до -15…-18 градусов», — сообщил Колесов.
Днём в воскресенье, в город придёт тёплый атмосферный фронт, который принесёт с собой снег и повышение температуры воздуха до -3 градусов. Усилится и ветер, но уже юго-западного направления. Температура воздуха в Петербурге достигнет 0 градусов, скорее всего, уже ночью в понедельник, спрогнозировал главный синоптик, отметив, что на следующей неделе «перспективы оттепели под влиянием западных циклонов остаются в силе».
Напомним, ранее Александр Колесов рассказал, что необычного было в первой половине декабря.