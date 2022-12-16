«Перспективы оттепели остаются в силе». Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходных

Утром в пятницу через Петербург прошла зона осадков со снегом и теперь до воскресенья существенных осадков быть не должно. Такой прогноз в своём телеграм-канале 16 декабря дал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, в Петербурге продолжает повышаться давление. Погоду в регионе до воскресенья будет определять антициклон.



«Холодная воздушная масса да прояснения в облаках создают условия для холодных ночей. Наиболее холодной будет ночь на воскресенье, температура воздуха при слабом ветре понизится в городе до -12…-14 гр. в окрестностях Санкт-Петербурга, да и по Ленинградской области до -15…-18 градусов», — сообщил Колесов.

