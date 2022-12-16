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    Около 600 млн записей. В РКН раскрыли масштабы слива данных россиян с начала спецоперации

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    4 комментария

    С 24 февраля в Сеть утекло около 600 млн записей о россиянах. Основным источником сливов Роскомнадзор называет «иностранные ресурсы».

    «С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных — более 140 случаев, в Сеть попали около 600 млн записей о гражданах. Нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите», — пишет 16 декабря ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Там пояснили, что утечки содержат личную информацию о россиянах, их актуальные социальные связи.

    Ранее в Минцифры заявили, что штраф за утечку данных пользователей может достичь 3 % оборота компании. Ситуацию со сливами в ведомстве назвали «очень серьезной». Президент Владимир Путин также не исключал, что может быть введена и уголовная ответственность, если «люди понимают, что используют украденные данные».

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    Комментарии 4

    hayalci3316 Дек 2022 в 12:53
    Бизнес зарабатывает как может. Легально/нелегально. Хоть как. Некому в РФ увы контролировать соблюдение законодательства в области защиты перс.данных. Как бы там Роскомнадзор не пыжился.
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