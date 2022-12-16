Около 600 млн записей. В РКН раскрыли масштабы слива данных россиян с начала спецоперации

С 24 февраля в Сеть утекло около 600 млн записей о россиянах. Основным источником сливов Роскомнадзор называет «иностранные ресурсы».



«С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных — более 140 случаев, в Сеть попали около 600 млн записей о гражданах. Нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите», — пишет 16 декабря ТАСС со ссылкой на ведомство.



Там пояснили, что утечки содержат личную информацию о россиянах, их актуальные социальные связи.

