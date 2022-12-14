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    Минцифры: Штраф за утечку данных пользователей может достичь 3 % оборота компании

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    Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных пользователей. Если организация не обеспечивает их безопасность, штрафы могут достигнуть 3 % от ее оборота.

    Об этом 14 декабря заявил глава ведомства Максут Шадаев на встрече с президиумом фракции партии КПРФ в Госдуме. «Очень серьезная проблема с утечкой персональных данных. Действительно, это сложная ситуация. Есть позиция, что давайте штрафовать», — отметил он (цитата по ТАСС).

    Предусмотрены и смягчающие обстоятельства: например, если компания должным образом аттестует и сертифицирует всю аппаратуру, доказав, что обеспечивает безопасность данных, и компенсирует ущерб пользователям.

    Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что наказание за утечку данных могут ужесточить. Он не исключил, что речь может идти не только об оборотных штрафах, но и об уголовной ответственности — только если «люди понимают, что используют украденные данные».

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