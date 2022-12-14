Минцифры: Штраф за утечку данных пользователей может достичь 3 % оборота компании

Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных пользователей. Если организация не обеспечивает их безопасность, штрафы могут достигнуть 3 % от ее оборота.



Об этом 14 декабря заявил глава ведомства Максут Шадаев на встрече с президиумом фракции партии КПРФ в Госдуме. «Очень серьезная проблема с утечкой персональных данных. Действительно, это сложная ситуация. Есть позиция, что давайте штрафовать», — отметил он (цитата по ТАСС).



Предусмотрены и смягчающие обстоятельства: например, если компания должным образом аттестует и сертифицирует всю аппаратуру, доказав, что обеспечивает безопасность данных, и компенсирует ущерб пользователям.

