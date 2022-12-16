КАД разблокировали после «овощного» ДТП с фурами, но пробка на месте

Движение на съезде на севере КАД, где столкнулись фуры, открыто. Однако пробка на внешнем кольце сохраняется.
К 11 часам повреждённые грузовики убрали с проезжей части, и заезд с проспекта Культуры на внешнее кольцо (28-й километр) был открыт, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». «Движение осуществляется в штатном режиме», — отмечается в сообщении.
По данным «Яндекс.Карт» на 11:40, пробка на внешнем кольце перед развязкой составляет около 2 километров. Проспект Культуры почти свободен. В целом загруженность дорог составляет 5 баллов, что на 1 выше обычного для данного времени суток. Утренний максимум составил обычные 6 баллов.
Напомним, один грузовик въехал в другой, стоящий у обочины, сегодня около 5:35. Одна из фур перевозила овощи, и часть из них оказалась на дороге — как ёлочные игрушки.