Подробности ДТП с автобусом хабаровских золотодобытчиков: жертв всё больше, возбуждено новое дело

По факту смертельного ДТП с автобусом вахтовиков в Хабаровском крае 16 декабря возбудили второе уголовное дело. По уточненным данным, число погибших в аварии увеличилось до восьми человек.

Около 6:30 по местному времени на 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, в районе 9 км от поворота к селу Троицкое, водитель автобуса Golden Dragon не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, где машина упала на бок, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Автобус перевозил работников компании по добыче меди и золота.