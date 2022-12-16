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    Подробности ДТП с автобусом хабаровских золотодобытчиков: жертв всё больше, возбуждено новое дело

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    5 комментариев

    Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

    По факту смертельного ДТП с автобусом вахтовиков в Хабаровском крае 16 декабря возбудили второе уголовное дело. По уточненным данным, число погибших в аварии увеличилось до восьми человек.

    Около 6:30 по местному времени на 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, в районе 9 км от поворота к селу Троицкое, водитель автобуса Golden Dragon не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, где машина упала на бок, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Автобус перевозил работников компании по добыче меди и золота.

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    На данный момент известно о восьми погибших и 22 пострадавших в результате аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД края. Ранее говорилось о семи погибших и 23 раненых. По данным местных СМИ, один из пассажиров скончался в больнице.

    По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ранее также было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по части 3 статьи 238 УК РФ.

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    Комментарии 5

    Guddd-Head16 Дек 2022 в 12:39
    Клетка вроде целая. Откуда столько погибших?
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