Подробности ДТП с автобусом хабаровских золотодобытчиков: жертв всё больше, возбуждено новое дело

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
По факту смертельного ДТП с автобусом вахтовиков в Хабаровском крае 16 декабря возбудили второе уголовное дело. По уточненным данным, число погибших в аварии увеличилось до восьми человек.
Около 6:30 по местному времени на 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, в районе 9 км от поворота к селу Троицкое, водитель автобуса Golden Dragon не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, где машина упала на бок, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Автобус перевозил работников компании по добыче меди и золота.
На данный момент известно о восьми погибших и 22 пострадавших в результате аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД края. Ранее говорилось о семи погибших и 23 раненых. По данным местных СМИ, один из пассажиров скончался в больнице.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ранее также было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по части 3 статьи 238 УК РФ.