Люди погибли в страшном ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Смертельная авария произошла утром 16 декабря на 178 км автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает региональное управление Следственного комитета.
По предварительным данным МВД, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал с дороги и опрокинулся. Погибли семь человек, еще 23 находятся в больнице. Известно, что в автобусе ехали вахтовики – работники одного из предприятий района.
Сейчас на месте ДТП находятся следователи, допрашиваются очевидцы. Проводятся обыски в компании, где работали вахтовики, а также на предприятии перевозчика.