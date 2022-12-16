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    Люди погибли в страшном ДТП с автобусом в Хабаровском крае

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    Смертельная авария произошла утром 16 декабря на 178 км автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает региональное управление Следственного комитета.

    Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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    По предварительным данным МВД, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал с дороги и опрокинулся. Погибли семь человек, еще 23 находятся в больнице. Известно, что в автобусе ехали вахтовики – работники одного из предприятий района.

    Сейчас на месте ДТП находятся следователи, допрашиваются очевидцы. Проводятся обыски в компании, где работали вахтовики, а также на предприятии перевозчика.

    Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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