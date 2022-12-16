На дамбе «Ниссан» зацепил снег и трижды «поцеловал» отбойник

ДТП на дамбе в Петербурге утром 16 декабря случилось из-за того, что водитель «Ниссана» потерял управление. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По их словам, на внутренней стороне, перед заездом на мост со стороны Кронштадта, водитель «Ниссана Альмеры» зацепил снег между полосами на скорости примерно 90–100 км/ч и «поцеловал» три раза отбойник.
«Все живы. <...> Службы на месте, эвакуатор в пути», — рассказывает очевидец.
Ранее Дирекция КСЗ проинформировала о ДТП с тремя автомобилями на 126-м километре внешнего кольца Невской стороны. Оно случилось около 8:20. По данным «Яндекса» на 10:50, пробок на дамбе нет.