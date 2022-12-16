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    Мальчика после ЧП в бассейне на юге Петербурга перевели из реанимации в палату. «Фонтанка» узнала подробности

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    Врачи оценивают состояние четырехлетнего ребенка, которого привезли из бассейна в Колпино, как стабильное.

    Мальчика поместили в больницу для того, чтобы под контролем провести курс против пневмонии после попадания воды с хлоркой в организм, стало известно «Фонтанке» 16 декабря.

    Как выяснила «Фонтанка», на тренировку малыша привела бабушка, которая ждала его в раздевалке. К концу тренировки, в которой принимали участие 4–5 ребят, тренер увидел, что мальчик стал уходить под воду. Он вытащил его из бассейна, после чего ребенок с тренером прошли в раздевалку к бабушке. Там юному пловцу стало плохо, и сотрудники водного центра вызвали скорую.

    Плаванием мальчик занимался два месяца. Накануне около половины шестого вечера он наглотался воды во время ныряния.

    Прокуратура и следственный отдел Колпинского района проводят проверку.

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