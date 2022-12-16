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    Четырёхлетний ребёнок попал в реанимацию после занятия в бассейне на юге Петербурга

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    2 комментария

    ЧП остановило тренировку в бассейне в Колпинском районе Петербурга. Из воды вытащили ребенка без сознания.

    Скорую к водно-досуговому центру на Павловской улице вызвали накануне около половины шестого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 декабря. В больницу увезли четырехлетнего мальчика, который, по предварительной информации, наглотался воды во время ныряния. Бассейн малыш посещает с сентября этого года.

    В стационаре пациента поместили в реанимацию. Проверку проводят СК и прокуратура.

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    Комментарии 2

    ТипаТого16 Дек 2022 в 10:00
    Странная ситуёвина, нырял и глотал, нырял и глотал, так выглядит.🥺
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