Четырёхлетний ребёнок попал в реанимацию после занятия в бассейне на юге Петербурга

ЧП остановило тренировку в бассейне в Колпинском районе Петербурга. Из воды вытащили ребенка без сознания.



Скорую к водно-досуговому центру на Павловской улице вызвали накануне около половины шестого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 декабря. В больницу увезли четырехлетнего мальчика, который, по предварительной информации, наглотался воды во время ныряния. Бассейн малыш посещает с сентября этого года.



В стационаре пациента поместили в реанимацию. Проверку проводят СК и прокуратура.