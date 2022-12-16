Федеральные миллиарды помогут платить зарплату петербургским медикам

Петербург получит средства из федеральной казны на софинансирование оплаты труда медиков. Постановление об одобрении проекта соглашения между Смольным и Минздравом РФ подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 16 декабря его пресс-служба.
Деньги городу должны прийти в 2022 году. Сумма в 2,3 млрд рублей будет направлена на «достижение целевых показателей заработной платы».
Эти показатели в нынешнем году составляют 138 тысяч 370 рублей для врачебного персонала и 68 тысяч 690 рублей для среднего и младшего медицинского персонала.
13 декабря «Фонтанка» писала, что сотрудники ряда петербургских больниц пожаловались на задержку зарплаты за ноябрь. В комздраве проблему подтвердили, а причиной назвали «технические неполадки», связанные с окончанием финансового года. Там пообещали, что выплаты скоро придут.