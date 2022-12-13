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    «У нас ипотеки...» В больницах Петербурга задержка зарплаты

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    Сотрудники Покровской больницы в Петербурге сообщили в редакцию «Фонтанки» о задержке зарплаты за ноябрь. Как положено — 9 декабря — она не пришла, и новый срок им назвать в бухгалтерии не могут. Аналогичная ситуация и у их коллег в ряде других городских больниц.

    Спокойно ждать сколько нужно врачи, по их словам, не могут: «У нас платежи, у нас ипотеки...» В комитете по здравоохранению Петербурга проблему подтвердили.

    «Небольшие задержки в ряде стационаров есть. Они в большей степени обусловлены техническими неполадками, связаны с окончанием финансового года», — сообщили «Фонтанке» 13 декабря в пресс-службе комздрава. И добавили, что «в ближайшие дни все получат зарплаты» и что «по ряду стационаров проблема преодолена».

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