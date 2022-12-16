«ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ 2022». Яркие моменты церемонии

«Фонтанка» вручила награды победителям четвертой ежегодной премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Их выбрали читатели, отдав свои голоса за бизнес и организации, которые продолжают производить качественные товары и оказывать услуги на высоком уровне.
Посмотрите еще раз, как прошел вчерашний вечер, в нашем фоторепортаже.
Посмотреть, как прошла церемония, полностью, увидеть радость победителей, лично оценить все шутки ведущих — Дмитрия Нагиева и Елены Голуб, а также посмотреть на выступление звезд: Назии Аминовой, Игоря Корнелюка, Billy's Band, Семена Альтова, Анвара Либабова можно в записи трансляции.