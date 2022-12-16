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    Работы ограничат проезд по Каменноостровскому, перекроют Львовскую и часть Малодетскосельского

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    С 17 декабря из-за работ на коммуникациях изменятся схемы движения транспорта в четырех районах Петербурга: Адмиралтейском, Красногвардейском, Петроградском и Пушкинском. Об этом 15 декабря предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

    На Малодетскосельском проспекте продолжают прокладывать теплосеть. В связи с этим с 17 по 18 декабря будет перекрыто движение по четной стороне проспекта от Батайского переулка до Бронницкой улицы и по Батайскому переулку в направлении от Дойникова переулка до Малодетскосельского проспекта. Объехать можно будет по Батайской улице, Дойникову переулку, Бронницкой улице, набережной Обводного канала, Московскому и Малодетскосельскому проспектам. Напомним, что до 24 апреля 2023 года из-за работ там закрыто движение по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Бронницкой улицы до Московского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Петроградской стороне с 17 по 18 декабря водителей потеснят для выноса водопроводных сетей. Будет ограничен проезд по Каменноостровскому проспекту от улицы Профессора Попова до набережной реки Карповки и закрыт — по Карповскому переулку у Каменноостровского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 14 апреля 2023 года закрывается движение по Львовской улице в направлении от Пискаревского проспекта к улице Маршала Тухачевского. Там предстоит проложить водопровод. Объехать перекрытие можно будет по Пискаревскому проспекту и улице Маршала Тухачевского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Пушкине будут прокладывать канализацию. Из-за работ до 25 января 2023 года ограничат проезд по Дворцовой улице от Октябрьского бульвара до Академического проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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