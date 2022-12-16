Работы ограничат проезд по Каменноостровскому, перекроют Львовскую и часть Малодетскосельского

С 17 декабря из-за работ на коммуникациях изменятся схемы движения транспорта в четырех районах Петербурга: Адмиралтейском, Красногвардейском, Петроградском и Пушкинском. Об этом 15 декабря предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.



На Малодетскосельском проспекте продолжают прокладывать теплосеть. В связи с этим с 17 по 18 декабря будет перекрыто движение по четной стороне проспекта от Батайского переулка до Бронницкой улицы и по Батайскому переулку в направлении от Дойникова переулка до Малодетскосельского проспекта. Объехать можно будет по Батайской улице, Дойникову переулку, Бронницкой улице, набережной Обводного канала, Московскому и Малодетскосельскому проспектам. Напомним, что до 24 апреля 2023 года из-за работ там закрыто движение по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Бронницкой улицы до Московского проспекта.