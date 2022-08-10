Перекресток Ленинского и Варшавской ограничат на 10 дней, Малодетскосельский перекроют до весны

Реконструкция сетей внесет изменения в схемы движения транспорта в Петербурге в ближайшие дни. С 11 августа новое ограничение добавят Выборгскому району, с 12 августа — Адмиралтейскому, Курортному и Московскому районам, сообщает 10 августа пресс-служба ГАТИ.
С 11 августа по 25 сентября ограничат проезд по Малому Сампсониевскому проспекту от Выборгской набережной до Гренадерской улицы. Там будут реконструировать инженерные сети.
Аналогичные работы с 12 по 18 августа перекроют движение по Черничному переулку в Сестрорецке от Лиственной улицы до Черничной улицы. Объехать можно будет по Лиственной улице, Дубковскому переулку, Черничной улице, улице Коммунаров и Зоологическому переулку.
На Малодетскосельском проспекте для реконструкции теплосети с 12 августа 2022 года по 24 апреля 2023 года перекроют движение в направлении от Бронницкой улицы до Московского проспекта.
А с 12 по 22 августа будет ограничено движение на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы. Там тоже реконструируют теплосеть.