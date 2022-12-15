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    Отпросился в туалет и достал заточку. Видео нападения осужденного на конвойных в Карабаше

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    Автор: ЧП / ДТП Златоуст / vk.com

    В сети появилось видео нападения осужденного жителя Кыштыма на конвоиров. Инцидент, напомним, произошел днем 15 декабря в Карабашском городском суде.

    На кадрах видно, как сотрудники конвоя открывают клетку и выпускают 40-летнего мужчину. Тот, по всей видимости, отпросился в туалет — небольшую кабинку, которая расположена прямо рядом с «аквариумом». Во время справления нужды он достал заточку, с которой сразу же набросился на полицейских. Одному он попал в шею, другому — в голову. В ходе драки он также откуда-то достал веревку.

    В конечном счете, сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие. С огнестрельным ранением осужденного госпитализировали. Из больницы его сразу же увезут в СИЗО. Один из раненых полицейских находится в тяжелом состоянии, второй отделался незначительными травмами.

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