    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -11

    2 м/с, южн

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd64.3eur68.45
    ТЕМА ДНЯ

    Премия "Фонтанки" - прямая трансляция

    В суде Карабаша осужденный напал на конвоиров и попытался бежать

    1950
    1 комментарий

    В Челябинской области осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского городского суда. Для задержания бунтаря полиции пришлось стрелять.

    Как сообщает 15 декабря МВД Медиа, 40-летний житель Кыштыма набросился на сотрудников конвоя днем сразу после оглашения обвинительного приговора.

    «Злоумышленник нанес удар металлическим предметом одному из полицейских и пытался напасть на второго. Для пресечения его противоправных действий в соответствии со статьей Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции» полицейские применили огнестрельное оружие», — рассказали в пресс-службе министерства.

    На данный момент один из конвоиров в тяжелом состоянии находится в больнице, второй после осмотра медиков отправился на амбулаторное лечение. Осужденный с огнестрельным ранением также госпитализирован. В таких случаях у палаты подозреваемого выставляется конвой. После оказания помощи он будет отправлен в СИЗО.

    Телеграм-каналы сообщают, что фигурант применял заточку. В Карабашском суде оглашался приговор по делу об убийстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close