В суде Карабаша осужденный напал на конвоиров и попытался бежать

В Челябинской области осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского городского суда. Для задержания бунтаря полиции пришлось стрелять.
Как сообщает 15 декабря МВД Медиа, 40-летний житель Кыштыма набросился на сотрудников конвоя днем сразу после оглашения обвинительного приговора.
«Злоумышленник нанес удар металлическим предметом одному из полицейских и пытался напасть на второго. Для пресечения его противоправных действий в соответствии со статьей Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции» полицейские применили огнестрельное оружие», — рассказали в пресс-службе министерства.
На данный момент один из конвоиров в тяжелом состоянии находится в больнице, второй после осмотра медиков отправился на амбулаторное лечение. Осужденный с огнестрельным ранением также госпитализирован. В таких случаях у палаты подозреваемого выставляется конвой. После оказания помощи он будет отправлен в СИЗО.
Телеграм-каналы сообщают, что фигурант применял заточку. В Карабашском суде оглашался приговор по делу об убийстве.